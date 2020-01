Vola da Londra a Helsinki dopo poche chattate su Grindr: la storia di Tim

In una città come Roma si fa fatica ad organizzare un caffè persino se le distanze superano i 5/10 km, tra un quartiere e l’altro, ed è anche per questo motivo che la storia in arrivo da Londra è presto diventata virale sui social.

Tim Wright è infatti un giovane che dopo aver incrociato su Grindr un ragazzo di Helsinki, ha deciso di prenotare un volo da 162,61 sterline per andarlo a conoscere. Ancor prima di sapere il suo nome ed avere il suo numero di telefono. Avventato? Sui social il dibattito è presto esploso, tra chi ha definito Wright un possibile stalker alla You, serie Netflix, e chi si è sperticato in complimenti, per non aver ceduto al problema della distanza.

Intercettato da PinkNews, il giovane si è detto per nulla pentito. Dopo essersi scambiati informazioni basiche e un po’ di foto, l’incuriosito Tim ha prenotato i voli con Finnair. Dopo 5 minuti ha scoperto il nome dell’altro ragazzo e il suo numero di telefono. Pubblicato su Twitter, lo screenshot Grindr ha scatenato commenti su commenti,

Mi sento davvero eccitato per l’appuntamento. Immagino che non sia davvero più rischioso che incontrarsi a casa di un ragazzo o in un bar. Se vivessi ad Anversa, probabilmente sarebbe abbastanza normale attraversare i confini per incontrare un ragazzo olandese.

Poi il fine settimana è diventato realtà, e Tim, sempre sui social, ha documentato il tutto, festeggiando l’incontro al buio dell’anno.

Il mio appuntamento al buio si è rivelato un ragazzo così adorabile, siamo andati molto d’accordo. Sabato sera abbiamo avuto un piccolo litigio a cena, legato al vegetarismo, mentre mangiavamo carne di renna e alce. Dopo esserci calmati, abbiamo trascorso due ore a passeggiare per Helsinki, facendo una chiacchierata davvero profonda sulle nostre relazioni passate (entrambi siamo recentemente usciti da relazioni disfunzionali), le nostre vite in generale e le nostre percezioni reciproche durante il viaggio. Sono felice di dire che ci siamo divertiti entrambi, e siamo stati contenti per la reciproca compagnia, saremo buoni amici, anche se non romanticamente. Adesso è ora di tornare a casa. Nel complesso: un weekend fantastico con un ragazzo fantastico!