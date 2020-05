Gruppi anti-LGBT vogliono boicottare il Pride Month intasando i social media con contenuti omofobi

Sono dei gruppi di estrema destra, con una pericolosa inclinazione verso la supremazia bianca, idee ultra conservatrici e naturalmente anti-LGBT. E il loro scopo, ora, è quello di boicottare il Pride Month, ovvero il mese di giugno, generalmente dedicato ai pride in tutto il mondo.

Vista la cancellazione di tutti i pride in ogni città a causa del Coronavirus, la campagna di questi gruppi omofobi si sposta in rete. E il loro obiettivo è quello di intasare le bacheche dei social con immagini omofobe, in occasione del Pride Month. Ma hanno pensato anche al ban: saranno solamente immagini in cui esprimono la loro opinione, rispettando quindi le regole dei social. Una campagna omofoba in piena regola, purtroppo ancora permessa.

Boicottare il Pride Month: la ridicola strategia dei gruppi omofobi

Attraverso i siti web di imageborad, la campagna contro il Pride Month è stata chiamata “Operation Pridefall”. Utilizzando 4chan, Alt-right (un movimento politico ultra-conservatore) ha chiamato all’adunata tutti i suoi seguaci già all’inizio del mese di maggio, per creare degli account fake dai quali condividere una mole immensa di contenuti anti-LGBT, boicottando inoltre le aziende che solitamente appoggiano i pride come Coca Cola, Amazon, Netflix e tanti altri marchi.

Ogni giugno, centinaia di grandi società si uniscono per soffocare i social media con post a favore di” Pride Month “, una parola in codice per la degenerazione che è attivismo LGBT +.

La strategia prevede anche campagne di crowdfunding, la condivisione di immagini e video chiaramente omofobi da profili troll, e tutto quello che potrebbe contribuire a far sentire “diversi” e “sbagliati” i membri della comunità LGBT. L’intento, si nota chiaramente, è quello di aumentare l’odio e boicottare l’inclusione.