Hesham Selim, l’attore egiziano fa outing e sfida i bigotti: “Ho un figlio trans, è la volontà di Dio”

62enne celebre attore egiziano, con decine di film realizzati dagli anni ’70 ad oggi, due mogli e 3 figli, Hesham Selim ha voluto sfidare i bigotti facendo outing nei confronti del figlio transgender.

Selim ne ha parlato nel corso di un’intervista con la regista Enas al-Deghaidy.

Mia figlia Nora è diventata mio figlio Nour. È stata la volontà di Dio. Non mi sorprende che abbia fatto questo percorso, perché da quando è nato ho sempre sentito che il suo corpo era quello di un ragazzo. L’ho sempre sospettato.

Il figlio di Selim, Nour, ha fatto coming out come uomo transgender all’età di 18 anni. L’attore ha così ricordato quel momento: “Un giorno mi ha detto: “Vivo in un corpo diverso dal mio”. All’epoca aveva 18 anni. Ora ne ha 26“. Hesham ha confessato di aver avuto inizialmente problemi con l’uso del pronome giusto, fino a quando suo figlio non gli ha spiegato l’importanza di quello corretto. “Come padre, non importa quanto ci provi ma non sarò mai in grado di capire cosa abbia passato mio figlio“, ha continuato l’attore. Selim si è detto orgoglioso per il coraggio del ragazzo, che ha voluto fare un intervento chirurgico di conferma del genere nonostante i duri atteggiamenti transbofici che ci sono in Egitto, sottolineando come la sua famiglia gli sia sempre stata accanto.

Possa Dio aiutare qualsiasi ragazzo o ragazza che sta passando tutto questo, e possa Dio aiutare le loro famiglie.

Anche se in Egitto l’omosessualità non è specificamente fuorilegge, ai sensi delle “leggi sulla moralità” può essere comminata una pena che giunge fino ai 17 anni di carcere, con o senza lavori forzati e penali.