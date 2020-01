Hey You, quando l’omofobia prende vita grazie anche alle app di dating – lo scioccante corto, video

Grindr ha celebrato il suo decimo anniversario solo l’anno scorso, ma in pochi anni le app basate sulla localizzazione delle persone LGBT (e non solo) hanno cambiato radicalmente la natura degli appuntamenti. Ma quanto sappiamo davvero, delle persone che si nascondono dietro l’immagine di un profilo?

Questa è l’inquietante domanda che si è posto il regista britannico Jared Watmuff, il cui ultimo progetto, il pluri-premiato Hey You, si presenta ai nostri occhi come crudo e a tratti terrificanti promemoria sulla natura di queste conoscenze nate tramite smartphone.

Interpretato da Noel Samuels e Dmitry Spodobaev, Hey You è un corto di quattro minuti che vede due uomini organizzare un incontro, nel cuore della notte. Il primo è un padre di famiglia, apparentemente etero, con la moglie accanto, che corre in bagno per messaggiarsi su Grindr. Il secondo è un uomo che cerca semplicemente sesso. Quel che accade dopo i primi messaggi tra i due, con incrocio spazio-temporale, è inatteso e sconvolgente, per quanto drammaticamente veritiero in alcune parti del mondo.

Hey You ha vinto premi in tantissimi Festival, con il regista, gay dichiarato, che si è ispirato a fatti realmente accaduti prima di scriverlo.