Home Workout, speciale addominali: ‘Abs on fire’ a corpo libero

Possiamo dire che la parte inferiore del nostro corpo, la cosiddetta “pancia”, è il problema estetico maggiore di tantissime persone. Tutti vorrebbero avere una pancia piatta e non quel rigonfiamento che da tanto fastidio. Per far risaltare gli addominali però ci vuole pazienza, costanza e una buona alimentazione.

Gabriele Bonn si concentra oggi su questa parte del corpo, e ci spiega come possiamo ottenere la nostra tartaruga!

Due parole su addome e pancia piatta

Moltissimi di voi pensano che per avere una pancia piatta si debba letteralmente “ammazzarsi” di addominali. Non è affatto cosi’. La prima cosa di cui dovete tener conto è il modo in cui vi state alimentando. Questa è la base più importante per poter arrivare ad avere una pancia piatta ed un addome scolpito.

Per poter smaltire il grasso dobbiamo tener conto di un introito calorico personale corretto, la scelta accurata degli alimenti, qualità ed esser costanti nelle nostre scelte salutari arrivando ad acquisirlo come stile di vita.

L’esercizio fisico invece risulta esser molto importante per rafforzare il nostro organismo e per questo esistono diverse tipologie di esercizi che combinate tra loro vi daranno un risultato davvero efficace.

Con la combinazione di questi fattori migliorerete notevolmente sia a livello fisico sia a livello posturale (ricordate che un addome forte aiuta la postura e problemi annessi che avanzano col passare dell’età).

Home Workout: addome di fuoco a corpo libero

Come vi dicevo, vi sono tantissime tipologie di workout ed esercizi per il vostro addome, l’efficacia è data sia dalla tipologia di esercizi, sia dalla metodica che dalla combinazione degli stessi. Qui di seguito vi darò una proposta di allenamento a casa con 6 esercizi per il vostro addome davvero efficaci. La durata per esercizio è di 45 secondi, pausa tra gli esercizi 10 secondi e pausa circuito totale 1 minuto.