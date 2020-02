Human Rights Watch: la Tanzania nega il diritto alla salute per le persone LGBT

L’allarme di Human Rights Watch è preoccupante: la Tanzania ostacolerebbe l’accesso alle cure per la comunità LGBT con politiche sanitarie altamente discriminatorie. Agli arresti e ai test anali (considerati una tortura) per verificare l’omosessualità di una persona, adesso la politica si mette di traverso anche nella sanità, impedendo l’accesso alle cure in particolare a quella parte della popolazione che risulta più vulnerabile al virus dell’HIV.

Una vera e propria chiusura verso la comunità LGBT, a partire dal ministero della Salute. Quest’ultimo, infatti, ha vietato alle organizzazioni LGBT di organizzare campagna di sensibilizzazione e prevenzione dell’HIV, ma non solo. Ha anche deciso di chiudere i centri dove era possibile fare i test e che forniva assistenza, oltre a consegnare preservativi per i rapporti occasionali.

Neela Ghoshal è una ricercatrice per i diritti LGBT presso Human Rights Watch. Nel rapporto pubblicato oggi dall’organizzazione, spiega:

Le autorità tanzaniane hanno orchestrato un attacco sistematico ai diritti delle persone LGBT, incluso il loro diritto alla salute. Le minacce prodotte intorno alla cosiddetta “promozione dell’omosessualità” hanno spostato le migliori pratiche e gli approcci basati sull’evidenza nel guidare la politica sull’HIV in Tanzania.

Secondo il ministero della Salute la fornitura di preservativi e lubrificanti contribuirebbe alla promozione dell’omosessualità, e le strutture ospedaliere non avrebbero mai fatto alcuna discriminazione. Dichiarazioni completamente inverse a quelle divulgate da HRW. A sostenere la falsità di quanto assicurato dal ministero, sono vittime di questa discriminazione, ovvero persone LGBT della Tanzania, oltre a ricercatori, attivisti e personale delle Nazioni Unite.

Repressione e diritto alla salute negato in Tanzania per la comunità LGBT

Il rapporto HRW attacca anche la Polizia, la quale avrebbe interrotto diversi incontri di formazione in cui si parlava di HIV, arrestando i partecipanti. Poi sono quotidiani gli episodi discriminatori a cui gli LGBT devono subire.