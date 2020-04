Il modello Pier Pellencin sposa l’amato Joshua: la proposta di unione civile durante la quarantena

Un anno fa vittima di omofobia a Feltre, in provincia di Belluno, il modello Pier Pellencin ha annunciato che presto realizzerà il suo sogno d’amore. Durante la quarantena, il compagno Joshua gli ha infatti chiesto di sposarlo. I due ragazzi, entrambi venticinquenni, si conoscono da due anni ed è stato, fin da subito, amore a prima vista. Joshua era il barista del bar sotto casa di Pier, che non si è fatto scappare l’occasione di conquistarlo facendo il primo passo. Ora, dopo 3 mesi di convivenza e quasi 4 settimane di isolamento, la proposta di nozze.

Tutto è avvenuto mentre Pier si dilettava ai fornelli. Joshua, approfittando di un mazzo di fiori presente in casa, si è ginocchiato e gli ha chiesto di unirsi civilmente a lui. Pier, innamorato perso di Joshua, è presto capitolato. I due sognano di potersi unire civilmente nel 2021, in spiaggia, vestendo entrambi Versace, loro stilista preferito. Ad officiare l’unione Pier e Joshua vorrebbero il loro miglior amico, gesto che per entrambi significherebbe tantissimo.

La scorsa estate Pier aveva denunciato un’aggressione omofoba: stava semplicemente camminando, da solo, quando due ragazzi gli rivolsero offese di ogni tipo, indicibili, iniziando a spingerlo violentemente.