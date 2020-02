Insegnante sospesa per la sua relazione con una donna. Ora la scuola pagherà 100.000$

Stacy Bailey, nel Texas, aveva annunciato il suo imminente matrimonio con la sua ragazza alla classe, mostrando una foto della sua futura moglie. Ma la presidenza non ha mandato l’innocua decisione dell’insegnante lesbica, sospendendola direttamente dal servizio.

Ma Stacy Bailey non ha accettato questa decisione senza combattere. Ha quindi deciso di denunciare la scuola. E la vittoria non è solamente sua, ma dell’intera comunità. Ma torniamo indietro di qualche anno, per capire come si sono svolti i fatti.

L’insegnate lesbica attaccata da un genitore

Stacy Bailey è un’insegnante di arte presso la Charlotte Anderson Elementary School. Nel 2017, per presentarsi alla sua classe, aveva mostrato delle foto della sua famiglia, e in particolare della futura moglie, Julie Vasquez, con la quale ora si è sposata. Un genitore omofobo è inorridito verso l’insegnante lesbica, che ha subito informato il preside della scuola.

Tra il 2017 e il 2018, Stacy è stato sospesa per 8 mesi, per tornare a insegnare in un’altra scuola nel maggio del 2018. Poi, ha deciso di fare causa alla scuola dove insegnava prima. Il giudice, alla fine del processo, ha riconosciuto che l’insegnante era stata discriminata per il suo orientamento sessuale, vincendo così la causa e ricevendo un rimborso danni di 100.000 dollari, di cui 10.000 sono stati donati a un’associazione che si occupa di fornire supporto agli studenti LGBT. Anche l’avvocato dell’insegnate lesbica ha voluto donare altri 10.000 dollari a una campagna sui diritti umani