Iowa: è un testa a testa tra Bernie Sanders e Pete Buttigieg. Caos durante le votazioni, forse hackeraggio

Lo stato dell’Iowa è in pieno caos, a causa di un malfunzionamento del software per la votazione, proprio nel giorno delle primarie per scegliere il candidato democratico che sfiderà Donald Trump per la Casa Bianca. Alcuni parlano di hackraggio, altri di un semplice bug nel sistema, ma il fatto importante è che da alcune ore è iniziata la conta manuale dei voti, e sembrerebbe che ci sia un testa a testa tra due candidati: Bernie Sanders e Pete Buttigieg, ex soldato, sindaco di South Bend e unico candidato apertamente omosessuale, balzato alle cronache di tutto il mondo per avere non poche possibilità di essere davvero lo sfidante dell’attuale inquilino della Casa Bianca.

I risultati del voto i Iowa si sapranno solo nel pomeriggio (in Italia) se non si risolveranno i problemi al software, ma l’Ansa si conferma che i primi due candidati dem a contendersi la vittoria sono proprio Sandrs e Buttigieg. Come riporta l’agenzia, infatti:

Sanders è 29,66%, seguito da Pete Buttigieg col 24,59%. Terza la senatrice Elizabeth Warren col 21,24%. Joe Biden quarto col 12,37%, mentre la senatrice Amy Klobuchar è al 11%. Sotto l’1% gli altri candidati.

Questi conteggi riguardano il 40% delle sezioni scrutinate.