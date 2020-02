Israele, boom omofobia: +36% nel 2019

Non solo Italia e Regno Unito. Il 2019 è stato l’anno dell’incremento omofobo anche in Israele, dove si è registrato un clamoroso +36% di violenze riconducibili all’omofobia.

In un nuovo rapporto della task force israeliana LGBTQ Aguda, gli incidenti omofobi segnalati sono stati 2.125, ovvero uno quasi ogni quattro ore. Secondo il Times of Israel, la maggior parte degli incidenti sarebbe nato on line, con uno spaventoso + 58% ad agosto, ovvero un mese dopo che il nuovo ministro dell’istruzione Rafi Peretz aveva incredibilmente avallato le terapie di conversione, per poi rettificare.

Circa il 39% degli incidenti è arrivato dai rami dello stesso Stato, e in particolare da parte dei dipendenti dell’Amministrazione dei valichi di frontiera, della popolazione e dell’immigrazione (PIBA), chiamati ad occuparsi anche di matrimoni, documenti di genitorialità, richieste di modifica della lista di genere e maternità surrogata all’estero. Circa il 29% degli incidenti denunciati è avvenuto all’interno della famiglia, con 272 adolescenti costretti a lasciare le proprie case a causa di molestie anti-LGBTQ. L’8% dei casi si è verificato in spazi pubblici, il più delle volte nell’indifferenza generale, mentre il 5% negli istituti scolastici.

Solo il tre 3% degli incidenti si è verificato nei luoghi di lavoro. Un incredibile e inatteso 60% delle denunce è stato registrato nell’area di Tel Aviv, che vanta da anni uno dei più partecipati Pride al mondo.