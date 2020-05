Jair Bolsonaro contro l’OMS: “incoraggia i bambini ad essere gay e a masturbarsi”

Contestatissimo in patria dopo aver continuato a minimizzare gli effetti del Covid-19, con fosse comuni per gestire l’enorme quantità di decessi e quasi 100.000 contagiati, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha sparato a zero contro l’Organizzazione mondiale della sanità.

Via Facebook, Bolsonaro ha provato a ripetere i passi di Donald Trump, che ha pubblicamente criticato l’OMS in modo da scaricare le proprie colpe ad altri, per poi deragliare su affermazioni folli, a tal punto da dover eliminare il post.

Questa è l’Organizzazione mondiale della sanità i cui consigli sul coronavirus dovremmo tutti seguire. Dovremmo seguire anche le loro linee guida sulla politica dell’istruzione? Per i bambini da 0 a 4 anni: soddisfazione e piacere quando si toccano i corpi, masturbazione…. Per i bambini dai quattro ai sei anni: identità di genere positiva … masturbazione nella prima infanzia, relazioni tra persone dello stesso sesso … Da nove a 12 anni: prima esperienza sessuale.

Bolsonaro sembrerebbe fare riferimento a una guida educativa nel 2010, denominata “Standard per l’educazione sessuale in Europa”, pubblicata dal Centro federale tedesco per l’educazione sanitaria e dall’ufficio europeo dell’OMS. Sebbene non sia il suo obiettivo principale, la guida spiega molto banalmente come anche i bambini siano alla scoperta dei propri corpi, tranquillizzando genitori ed educatori su come siano normali alcuni comportamenti. Ma senza incoraggiarli in alcun modo, come scritto e poi cancellato da Bolsonaro.