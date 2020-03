Jair Bolsonaro positivo al Coronavirus? Lui smentisce

Nelle ultime ore anche Justin Trudeau, premier canadese, è finito in autoisolamento, a causa della positività al Covid-19 della moglie Sophie Gregoire Trudeau. Trudeau, al momento, è in “buona salute senza sintomi”, ma “come misura precauzionale e seguendo i consigli dei medici, sarà isolato per un periodo di 14 giorni”.

Da sempre dichiaratamente omofobo, Bolsonaro ha in passato confessato che preferirebbe avere un “figlio morto piuttosto che un figlio gay”, oltre ad ammettere che attaccherebbe due uomini, se li vedesse baciarsi in strada. Nei giorni scorsi, esattamente come Trump, aveva minimizzato sul pericolo da Covid-19, parlando di una «piccola crisi che non è davvero ciò che i grandi media propagano», sottolineando come «il potere distruttivo di questo virus è sovradimensionato, forse viene potenziato anche per motivi economici».