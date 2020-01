James Bushe è il primo pilota di linea d’Europa sieropositivo

James Bushe – a cui è stato diagnosticato l’HIV cinque anni fa – ha a lungo parlato della propria sieropositivà su Twitter, ma sotto pseudonimo, narrando i passi della propria battaglia per diventare pilota d’aereo di linea. Quando la Civil Aviation Authority (CAA) si è schierata al suo fianco, Bushe ha deciso di metterci anche la faccia, per sfidare lo stigma che coinvolge ancora oggi le persone con l’HIV.

Il 31enne pilota ha ora in programma di completare la sua formazione con la Loganair, che va avanti da novembre, in modo da poter regolarmente pilotare i voli nazionali Embraer 145 dall’aeroporto di Glasgow. In questo modo diventerà il primo pilota qualificato d’Europa a convivere con l’HIV, come riportato dalla BBC. In precedenza, i regolamenti della CAA affermavano che i piloti già qualificati potevano continuare a volare se diventati sieropositivi nel tempo, ma in una situazione di contagio precedente alla licenza, una persona sieropositiva non poteva ottenere il via libera all’addestramento. Ma James non si è fatto abbattere da un articolo, da un cavillo, e non ha mollato.

La CAA riteneva che ci fosse il rischio che quella persona sieropositiva fosse potenzialmente incapace durante il volo. Quella regola avrebbe abbracciato anche altre condizioni, come il diabete per esempio. Ma qualcuno che è in trattamento e convive con l’HIV, oggi come oggi non è rilevabile. Non possono trasmettere quel virus ad altri e non rappresenterebbero alcun rischio per se stessi o per chiunque li circonda. Non aveva alcun senso. Volevo sfidare quella regola.

Bushe ha vinto la battaglia, contribuendo così a fare la storia. Grazie a lui anche le persone sieropositive hanno ora diritto a un certificato medico, che consenta loro di volare.

Lo sto facendo perché voglio sfidare lo stigma. Non riguarda solo me, riguarda chiunque viva con l’HIV e vuole diventare un pilota. Voglio far arrivare il messaggio che si può fare. Il mio messaggio a tutti coloro che vivono con l’HIV, che stanno affrontando la discriminazione, è quello di sfidarlo, perché puoi vincere. L’HIV non dovrebbe essere una barriera per chiunque persegua il proprio sogno.

James ottenne la patente di guida per gli aerei privati all’età di 17 anni, ancor prima di poter guidare una macchina. Voleva diventare pilota da quando era bambino e aveva iniziato a volare a 15 anni. Per questo è rimasto scioccato quando ha scoperto che il suo stato di sieropositività l’avrebbe costretto a non potersi neanche allenare. Ma dopo 18 mesi di addestramento, ora è pronto al decollo: “La gioia di volare che ho provato quando ho iniziato l’addestramento è oggi ancora più grande, in particolare alla luce di questa vittoria“.