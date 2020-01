Ex soldato gay inglese ringrazia il principe Harry: “mi difese dagli omofobi, non lo dimenticherò mai”

James Wharton è un ex soldao dell’esercito britannico che ha raccontato a Forces News come il principe Harry, nel lontano 2008, lo difese dall’omofobia degli altri soldati.

Mi ero imbattuto in una brutta situazione con alcuni soldati di un altro reggimento e, essenzialmente, a loro non piaceva il fatto che fossi gay. Mi prendevano in giro, mi facevano sentire piuttosto a disagio. Fino a quando il principe Harry non mi ha visto scosso e mi ha chiesto quale fosse il problema. Gli dissi che c’erano un paio di soldati che non erano molto contenti del fatto che fossi gay. Il principe Harry andò subito a parlare con loro, e il problema scomparve.

Wharton ha poi definito il Principe come un “buon” ufficiale, che era “ben voluto” da tutti. Già nel 2013, all’interno del suo libro Out in the Army, James aveva affrontato l’argomento ‘omosessualità’ nell’esercito inglese, predendo a piene mani dalle proprie esperienze. Anche in quel caso Wharton aveva ricordato quanto fatto da Harry, sottolineando come “sarò sempre grato al Duca del Sussex”. Non dimenticherò mai quel che è successo”.

Wharton è diventato il primo uomo apertamente gay ad apparire sulla copertina della rivista Soldier, nel 2009. Nell’ultima settimana il principe Harry ha fatto clamore in tutto il mondo dopo aver annunciato che lui e sua moglie, Meghan Markle, si sono ‘dimessi’ dalla famiglia reale. La coppia dividerà il proprio tempo tra il Regno Unito e gli Stati Uniti.