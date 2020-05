Jared Kushner, il genero nonché consulente di Donald Trump contro le terapie di conversione?

39 anni, Jared Kushner è il senior advisor del Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, nonché suo genere, essendo il marito della figlia Ivanka. Da 3 anni a capo dell’Office of American Innovation (OAI) della Casa Bianca, Jared starebbe spingendo affinché sparisse qualsiasi riferimento alle cosiddette ‘terapie di conversione’ dalla prossima piattaforma del partito repubblicano. L’idea è quella di ridurre la solitamente ampia e troppo ricca piattaforma ad un breve elenco di “principi in cui crediamo”, che possono leggersi in poche pagine. “Una piattaforma più concisa è solo una delle molte opzioni in discussione, e in realtà non è una nuova idea”, ha precisato Tim Murtaugh, direttore della comunicazione della campagna di Trump.

Nel dubbio l’ipotesi che queste terapie di conversione possano sparire del tutto dalle presidenziali del 2020 si fa strada anche nel partito repubblicano. Anche nel 2016, va detto, nella piattaforma trumpiana le terapie di conversione non vennero ufficialmente menzionate, ma all’epoca si “sosteneva il diritto di ogni genitore di determinare le cure mediche e le terapie adeguate per i loro figli minori”. Le associazioni LGBT d’America attaccarono, perché a loro dire questo volutamente ambiguo linguaggio dava tacita approvazione a una pratica che è condannata come pericolosa e inefficace sia dall’American Medical Association che dall’American Psychiatric Association. Secondo quanto riferito, Kushner starebbe sposando l’eliminazione di qualsiasi riferimento a simili pratiche, diretto o indiretto.