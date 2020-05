Joe Biden sostenuto dagli attivisti trans USA: “è il presidente di cui abbiamo bisogno”

Joe Biden, candidato democratico alla Casa Bianca nonché ex vicepresidente ai tempi di Barack Obama, ha ricevuto l’endorsement dal National Action for Transgender Equality, ovvero la principale associazione transgender d’America. Mara Keisling, presidentessa del NCTE, ha sposato la candidature di Biden contro l’arcinemico Donald Trump.

Biden ha il temperamento, l’esperienza e la saggezza per guidare il nostro Paese. Durante tutta la sua carriera Biden ha dimostrato il suo impegno per le persone transgender e la comunità LGBTQ. È il presidente di cui abbiamo bisogno.



Il gruppo ha sottolineato come Joe Biden farà in modo che non siano “cancellati” i diritti delle persone transessuali, se dovesse diventare presidente. “Nel corso degli anni ha costantemente chiarito che “l’uguaglianza transgender è la questione dei diritti civili dei nostri tempi”. “Con Joe Biden sappiamo che visti e non saremo cancellati.”

La Keisling ha poi duramente criticato Donald Trump, definendolo a capo di un'”amministrazione della discriminazione”. “Il presidente Trump ha attaccato l’assistenza sanitaria transgender, ha messo a rischio inutilmente gli studenti transgender e ha condotto una costante e implacabile lotta contro gli americani LGBTQ. Joe Biden è una scelta chiara per la presidenza degli Stati Uniti e l’NCTE Action Fund è orgoglioso di appoggiarlo.”

Biden ha ricevuto anche il sostegno di Pete Buttigieg, ex candidato DEM dichiaratamente gay. L’ex vice di Obama, solo pochi mesi fa, aveva twittato: “Cerchiamo di essere chiari: l’uguaglianza transgender è la questione dei diritti civili dei nostri tempi. Non c’è spazio per i compromessi quando si tratta di diritti umani fondamentali”. Coronavirus permettendo, le elezioni americane si terranno nel mese di novembre.