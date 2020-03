Joe Biden, doppio clamoroso scivolone a tinte LGBT in 24 ore

Ormai quasi certamente candidato democratico alle elezioni di novembre contro Donald Trump, Joe Biden, che ha abbondantemente distanziato il rivale Bernie Sanders, è andato incontro ad un doppio incredibile scivolone in ambito LGBT in 24 ore appena.

In uno dei tanti spot che attaccano il Presidente in carica, vediamo Trump paragonato a Ronald Reagan, presidente repubblicano che negli anni ’80 dovette affermare un’altra mortale pandemia. Quella da HIV/AIDS. “La crisi arriva in ogni presidenza“, si sente nello spot mentre il viso di Reagan lampeggia sullo schermo. “Non li incolpiamo per questo. Ciò che conta è come la gestiscono“. Peccato che Reagan, come la storia insegna, non abbia minimamente saputo gestire la crisi dell’HIV/AIDS, tanto da averla inizialmente trattata come se fosse uno scherzo, proprio come fatto da Trump con il Coronavirus. Nel 1982, quando al segretario stampa di Reagan venne chiesto dai giornalisti se il presidente stesse monitorando la diffusione della “peste gay”, lui scoppiò a ridere, rispondendo: “Non ce l’ho, vero?“.

Anche se l’AIDS venne identificato per la prima volta nel 1981, Reagan rimase mortalmente in silenzio sulla questione per anni, senza mai spendere neanche una parola fino al 1985, anno in cui la malattia cominciò ad uccidere anche al di fuori degli omosessuali, delle prostitute, dei tossicodipendenti, ovvero di tutti quei decessi ‘di serie B’ schifosamente accettabili. Molti, ancora oggi, sostengono che proprio il suo menefreghismo nei confronti dell’HIV/AIDS abbia causato la morte di migliaia di persone, ritardando le ricerche per la comprensione e il trattamento del virus.