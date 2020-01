Veterano delle Falkland riottiene le medaglie al merito che gli strapparono via perché bisessuale

Joe Ousalice, 68 anni, prestò servizio come operatore radio nella guerra delle Falkland, nel 1982, oltre a prestare servizio in Irlanda del Nord e Medio Oriente durante i suoi 18 anni di carriera nella Royal Navy britannica. Peccato che nel 1993 la marina inglese abbia trascinato Ousalice fino alla corte militare, perché trovato a letto con un altro uomo. Joe negò ma la marina lo scaricò, in modo da ‘non corrompere’ gli altri, privandolo persino delle sue medaglie al merito.

Nel maggio dello scorso anno Joe Ousalice ha annunciato di voler fare causa al Ministero della Difesa (MoD), pur di riavere le sue medaglie, conquistate sul campo. Ebbene il mese scorso Ousalice ha ricevuto le scuse ufficiali dal Ministero della Difesa, che ha ripristinato le sue onorificenze militari, compresa quella per il lungo servizio e la buona condotta, riassegnatagli il 22 gennaio, nel corso di una cerimonia.

Penso che questi ultimi 27 anni di vita siano giunti a una conclusione. Ho recuperato le medaglie. Sono felice ma anche leggermente confuso, perché sono successe così tante cose. Avevo bisogno di togliermi così tanti sassolini dalle scarpe. È stata una vergogna. Non sono riuscito a trovare un lavoro, dopo quel che è accaduto. Ero ben preparato per ogni posizione che ricoprivo, ma venivo rifiutato perché le forze armate mi avevano punito, e tuttavia eccomi qui, 27 anni dopo. È stato solo con l’aiuto dell’avvocato Emma Norton, e della minaccia di portarli fino all’Alta Corte di Londra, che ha fatto cambiare le cose.

Solo nel 2000 l’omosessualità è diventata ‘legale’ anche nell’esercito britannico. Oltre 150 persone hanno ufficialmente chiesto un risarcimento alle forze armate britanniche, sostenendo di essere state licenziate a causa del loro orientamento sessuale. Ma Peter Tatchell, attivista per i diritti LGBT +, ha affermato che il vero numero di persone che sono state respinte per essere LGBT + è probabilmente vicino alle “migliaia”, perché “la caccia alle streghe ai militari gay è continuata senza sosta dalla fine degli anni ’40 fino al 1999“.