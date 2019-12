Donald Trump invita reverendo omofobo a incontro ONU sulla depenalizzazione dell’omosessualità

Cosa ci facesse costui ad una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dal titolo “Decriminalizzazione dell’omosessualità in solidarietà con le persone LGBTQ”, non è chiaro. Solo Trump poteva riuscire in simile follia. All’incontro, a cui hanno partecipato l’ambasciatore degli Stati Uniti presso l’N. Kelly Knight Craft e l’ambasciatore degli Stati Uniti in Germania Richard Grenell, sono stati letti i nomi dei Paesi che ancora oggi vietano l’omosessualità.

Recentemente Moore ha partecipato con orgoglio a un panel evangelico in cui ha affermato di aver consigliato al presidente USA di emettere il famigerato e discusso divieto militare contro le persone transgender. Eppure all’ONU, ha sottolineato come “abbiamo bisogno che i leader religiosi si alzino e dicano: “Questa non è solo una cattiva legge che deve essere cambiata, ma è una sfida alla dignità umana di un individuo”, criticando i Paesi dichiaratamente omofobi che criminalizzano l’omosessualità. Un insensato cortocircuito che puzza di autentica presa in giro.