L’ambasciatore inglese in Polonia con mascherina arcobaleno a sostegno dei diritti LGBTQ

Negli ultimi mesi la Polonia è precipitata in un tunnel omofobo di spaventosa pericolosirà, con un 1/3 del Paese che si è detto ‘libero dall’ideologia LGBT’. Anche per questo motivo nel corso della Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia (IDAHOBIT) l’ambasciatore britannico Jonathan Knott, che ricopre tale ruolo dal 2016, ha indossato una mascherina rainbow in un video social pubblicato dall’account dell’ambiasciata inglese.

In un momento come questo dobbiamo tutti concentrarci sulla lotta contro il COVID-19, ma non dobbiamo dimenticare di continuare a proteggere i valori in cui crediamo. In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, riaffermiamo il nostro sostegno nei confronti degli sforzi profusi per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi che riguardano la comunità lesbica, gay, bisessuale, transgender e intersessuale (LGBTI), e rendere omaggio al duro lavoro delle persone LGBTI in Polonia, nel Regno Unito e in tutto il mondo per garantire diritti umani e dignità a tutti.