Rapinato con una mannaia: scioccante aggressione omofoba a Sydney – le foto

Sono immagini forti, scioccanti, quelle pubblicate da Joseph Stanislav, omosessuale brutalmente aggredito in Australia, nel pieno del mitico Mardi Gras di Sydney, celebre carnevale queer. Il 29 febbraio, poco prima di uscire per partecipare all’evento, Joseph si è ritrovato faccia a faccia con Jay Ehlrich, 18 anni, e Thomas Bowen-Hughes, 21 anni, che hanno messo a soqquadro il suo appartamente perché alla ricerca di soldi e gioielli. Il tutto armati di una mannaia.

“Fai solo quello che ti abbiamo detto di fare o ti taglieremo la testa“, l’hanno minacciato i due, che l’hanno poi colpito sul volto e sul braccio, intimandogli addirittura una castrazione. In casa i due hanno trovato solo la borsa di Joseph, con 98 dollari all’interno, del trucco per il carnevale e alcune medicine. “Mi hanno detto, “devi avere più soldi di così. Vivi a Bellevue Hill”“, ha raccontato Sanislav allo Star-Observer. Quando hanno trovato il trucco nella borsa si sono infuriati, costringendolo a dar loro il suo estratto conto. “Lo dovevo prendere dallo smartphone, ma quando mi sono allungato per prenderlo il ragazzo con la mannaia mi è saltato addosso e mi ha colpito in faccia“, ha raccontato Stanislav. “Ho dovuto mantenere la calma, altrimenti quei ragazzi mi avrebbero ucciso”. “A quel punto uno di loro ha sollevato il coltello e mi ha detto: “Fai come ti è stato detto o ti taglieremo il cazzo. Ti trasformeremo in una vera ragazza. Ho sentito la lama fredda andare dritto sulla mia fronte, sul naso e sui miei occhi“.