Kathy Kozachenko, prima di Harvey Milk fu lei la prima persona LGBT d’America eletta ad una carica pubblica

In pochi la conoscono, tant’è che si può quasi definire ‘dimenticata’, eppure il 2 aprile del 1974 l’allora 21enne Kathy Kozachenko fece la storia della politica americana, in quanto prima persona dichiaratamente LGBT ad essere eletta ad una carica pubblica. L’evento divenne realtà nel consiglio comunale di Anna Arbor, Michigan, ben 3 anni prima dell’elezione storica di Harvey Milk al consiglio comunale di San Francisco (e altri 3 fecero altrettanto). Un tempo studentessa all’Università del Michigan, Kathy rientrava in partito di sinistra che abbracciava sostenzialmente studenti universitari e neolaureati. Ma la carriera politica della Kozachenko fu brevissima, perché passati due anni in consiglio comunale decise di non candidarsi per un secondo mandato.

In quel 1974, però, Kathy infilò un piede in quel portone per secoli rimasto chiuso con il chiavistello, e oggi fortunatamente spalancato. In questo momento, infatti, in tutti gli Stati d’America ci sono 855 persone dichiaratamente LGBT + regolarmente elette, come riportato dal Victory Institute. Ed è proprio attraverso una rubrica del Victory Institute che la Kozachenko ha oggi esortato più persone LGBT a candidarsi per cariche pubbliche.

Abbiamo bisogno che tu corra per quella carica, che tu possa essere il prossimo storico primo. Abbiamo visto che non possiamo essere compiacenti, che abbiamo bisogno di ancora più candidati LGBTQ in corsa per una poltrona. Candidati LGBTQ di ogni estrazione sociale, con background diversi, con diverse prospettive. Abbiamo bisogno di più candidati LGBTQ di colore, più candidati transgender, più candidati womxn, più candidati immigrati LGBTQ, più candidati intersessuali, più candidati LGBTQ con idee audaci che continueranno a portare avanti il ​​nostro movimento.

La Kozachenko si è detta “così orgogliosa” per tutti gli attivisti che hanno seguito i suoi passi. “Tutte quelle persone che hanno lottato, lottato e lottato per il matrimonio egualitario, le persone transgender che hanno lottato così tanto per i loro diritti e per capire chi sono. Penso che nulla di tutto ciò sarebbe accaduto senza l’energia e l’attivismo di molte, molte persone che non si arrendono, e sono grata a tutti loro, sono grata per aver svolto un piccolo ruolo in tutto questo”. Un piccolo, gigantesco ruolo, in quel lontano 2 aprile del 1974.