Uccide, mutila e mangia i testicoli di un 25enne dopo averlo conosciuto su Grindr

Tre giorni dopo la polizia del Michigan ha trovato Kevin a casa di Latunski, appeso nudo al soffitto. “Il Sig. Latunski ha dichiarato di aver usato un coltello, di averlo pugnalato alla schiena, quindi di avergli tagliato la gola“, ha detto il Det. Sgt. James Moore. “Successivamente, il signor Latunski ha dichiarato di aver avvolto la corda attorno alle caviglie del signor Bacon e di averlo appeso alle travi sul soffitto.”

In una conferenza stampa, il padre Karl ha dichiarato: “Ovviamente si è imbattuto in qualcosa per cui non era preparato. Il male esiste e ci ha toccato. È sconvolgente sentire i dettagli. Non credo che abbiamo avuto il tempo di elaborare il tutto“.

L’ex moglie di Latunski ha dichiarato di non essere stata in grado di convincerlo a vedere un terapista, o a prendere medicine, ma “mai, neanche tra un milione di anni” pensava che fosse in grado di commettere un “crimine tanto orrendo“.