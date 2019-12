Kevin Costner vuole Pete Buttigieg presidente degli Stati Uniti d’America

Non solo Robert De Niro. Un altro premio Oscar, ovvero il leggendario Kevin Costner, ha pubblicamente dato il suo endorsement a Pete Buttigieg, candidato democratico alla Casa Bianca. Il primo candidato dichiaratamente gay nella Storia degli Stati Uniti d’America.

Costner ha preso parte ad un incontro a favore di Buttigieg a Indianola, Iowa, nella serata di domenica. A sorpresa, il divo di Balla coi Lupi ha preso la parola dal palco, dando il proprio sostegno al giovane Pete, 37enne sindaco di South Beth da un anno sposo di Chasten Buttigieg.

Quando Pete parla di unità, è il tipo di unità che stavo aspettando, che speravo di conoscere. La forza che descrive non è quella che limita la compassione. Quando Pete ha invocato il nome dell’America, lo fa come qualcuno che ha combattuto per questo. È un uomo che non solo capisce come il mondo ci guarda, ma come scrivere la Storia e come dovremmo guardarci. Forse, soprattutto, vedo Pete come un uomo del suo momento e forse del suo tempo.

Buttigieg è in testa alle primarie democratiche dell’Iowa, in vista dei caucus che si terranno il 3 febbraio 2020, dando il via ufficiale alla stagione delle primarie. Un recente sondaggio lo vede in testa con il 26% dei consensi, nettamente davanti ad Elizabeth Warren, Bernie Sanders e Joe Biden. Una vittoria in Iowa potrebbe essere cruciale per la corsa di Buttigieg, fino a 6 mesi fa sconosciuto al mondo, per dare slancio alla sua campagna.