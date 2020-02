La ‘Chiesa accompagna gli omosessuali’, ma Papa Francesco è contro la teoria gender

Con il titolo di ‘San Giovanni Magno’, il prossimo 11 Febbraio, sarà in vendita un libro-intervista in cui Don Luigi Epicoco ripercorre alcuni prismi della cristianità attraverso storie e testimonianze di Papa Francesco. Il testo che è dedicato al compianto pontefice polacco, affronta di petto anche il problema dell’omosessualità secondo la fede cristiana. Un aspetto particolare che ha sempre diviso il Vaticano. Sotto questo punto di vista, Papa Francesco è molto più progressista rispetto ai suoi predecessori. Non condanna l’essere omosessuale, ma la sua idea ancora non è abbastanza forte tanto da poter cambiare un’ideologia così importante.

Opinioni che vengono affrontate con estrema chiarezza nel libro di Epicoco, ma bisogna stare molto attenti, perché non è tutto oro quello che luccica. È pur vero che ‘la Chiesa accompagna gli omosessuali’, come afferma Papa Francesco, ma non è questo il punto del discorso. Il pontefice seppur non condanna i fedeli che ‘scelgono’ il loro orientamento sessuale, condanna a spada tratta chi vuole distruggere la nostra radice culturale. Ovvero chi si ‘propone di voler far cadere il progetto voluto da Dio per ciascuno di noi, come la diversità e la distinzione’.

Papa Francesco tuona pesantemente su quella che viene chiamata la teoria gender. La quale, secondo il suo poco condivisibile punto di vista, vuole ‘far diventare tutto omogeneo e neutrale’, e quanto questa uniformità può essere dannosa per la società e per la stessa cristianità. Un libro che affronta tematiche spinose e, oltre la questione dell’identità di genere, sposta l’attenzione anche sul celibato del sacerdozio. La Chiesa ancora una volta punta il dito sulla comunità LGBT, travolgendo anni di studi e teorie sulla questione, senza capire che la ‘diversità’ è proprio la particolarità più bella che sta alla base dell’essere omosessuale.