Larino, il Carnevale contro l’Omofobia – foto

Dopo il bellissimo carro di Viareggio, pensato per celebrare tutti i tipi di amore, anche il carnevale di Larino, in provincia di Campobasso, in Molise, ha deciso di scendere in campo contro l’omofobia con un carro ad hoc.

“E’ importante che manifestazioni cittadine si pongano d’esempio per sensibilizzare la cittadinanza, e per questo invitiamo tutte e tutti a partecipare al Carnevale di Larino”, ha commentato Luce Visco, Presidente Arcigay Molise, per un carnevale che guarda alla libertà, alla “Libertà di Espressione dei Sentimenti“.

“Ogni essere umano nasce libero, ed espressione della sua umanità è proprio il sentimento“, sottolineano gli organizzatori. “Il sentimento è libertà di essere se stessi, felicità di mostrarsi, ed è infine Amore. L’Amore, comandamento di vita, che non ha genere proprio per la sua universalità, per essere autentico deve potersi conciliare con il sentimento di libertà. È forse questa la ragione per cui l’Unicorno è stato scelto dalla comunità LGBT come simbolo che identifica la libertà di esprimere la propria affettività“.

Ed è proprio un gigantesco unicorno a tinte rainbow, il Re del Carnevale di Larino 2020.