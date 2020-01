Lars Sullivan, il wrestler omofobo ha un passato da pornoattore gay

Lars Sullivan è un 31enne wrestler sotto contratto con la WWE, dove lotta nel roster di SmackDown, con un passato da pornoattore gay. Mich Bennett, il nome d’arte un tempo indossato, come recentemente scoperto on line. Nulla di sconvolgente, se non fosse che Sullivan abbia vomitato omofobia sul web tra il 2007 e il 2014, su una bacheca di BodyBuilding.com.

In realtà non provo veri sentimenti di odio per le persone gay, ma è solo una parte del mio senso dell’umorismo che mi piace esplorare. Omofobia, razzismo, sessismo, sono tutte cose divertenti da far venire luce nel giusto ambiente (tra altri uomini eterosessuali).

Questo uno dei commenti da lui pubblicati, per poi continuare: “Ogni volta che sento un uomo dire che la vagina puzza mi arrabbio, perché presumo automaticamente che sia un omosessuale represso”. La WWE ha multato Sullivan di 100.000 dollari, per queste sue dichiarazioni emerse solo nelle ultime settimane, ma il piatto forte è ancor più recente, perché il wrestler, da giovanissimo, ha preso parte a più porno gay. Travolto dai commenti, Lars ha cancellato il proprio profilo Twitter. Chi è che parlava di gay repressi?