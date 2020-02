Legge contro l’Omofobia, Pro Vita all’attacco: “È in gioco la nostra libertà”

Alessandro Zan, primo firmatario e relatore della proposta di legge contro l’omotransfobia, ha ieri sera annunciato che lunedì 30 marzo (e non il 31, come dal deputato Pd erroneamente detto) inizierà alla Camera dei Deputati la discussione della legge.

La conferenza dei gruppi parlamentari di Montecitorio ha stabilito che il prossimo 30 marzo il ddl contro l’omotransfobia, di cui sono relatore, arriverà in Aula per la discussione generale. Come maggioranza, anche con il contributo di alcuni parlamentari d’opposizione, da ottobre in commissione giustizia stiamo facendo un ottimo lavoro per arrivare a un testo base, che presenteremo a breve, efficace ed equilibrato, che tiene in considerazione tutte le proposte di legge depositate nel merito. La calendarizzazione in Aula è un’ottima notizia, perché significa che il Parlamento ha recepito l’urgenza che arriva dal Paese di approvare una norma di contrasto all’odio, che negli ultimi tempi ha registrato una vera e propria escalation di violenza. Ci aspetta nel prossimo mese un lavoro serrato in commissione, per approvare il testo entro il 30 marzo e poter far approdare il ddl in Aula.