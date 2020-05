Legge contro l’omotransfobia: il prof. Ronco equipara l’omosessualità a un disturbo sessuale

Solo un disturbo sessuale, come se la discriminazione per le persone trans, l’impossibilità di essere riconosciuti come famiglia, non siano un problema tanto importante. Questa la visione del professor Ronco.

Alessandro Zan (PD): non sono sorpreso

Il deputato dem non si è dimostrato nemmeno sorpreso della dichiarazione omofoba. Come riporta l’Espresso, il firmatario della legge contro l’omotransfobia ha solamente affermato:

Ma non sono sorpreso, è una dichiarazione retriva che si commenta da sola. […] Un professore di diritto penale che parla di voyerismo e sadomasochismo evidentemente uscendo dalle proprie competenze. La stragrande maggioranza dei giuristi è a favore di questa legge e c’è una piccola parte che viene invitati dai leghisti per fare uscite del genere. Ma va benissimo, un’audizione non si nega a nessuno anche se un po’ colorata.

Poi ha ribadito il tutto sui social:

Oggi, per l’ennesima volta dopo tre decenni dalla svolta storica dell’OMS, durante le audizioni sulla legge contro l’#omotransfobia abbiamo sentito equiparare in Parlamento l’omosessualità al sadismo, al masochismo, al voyeurismo, a disturbi sessuali. Approviamo questa legge e lasciamoci finalmente tutto ciò alle spalle. Siamo nel 2020, non perdiamo altro tempo in questo modo.

I lavori sulla legge contro l’omotransfobia continuano

Le audizioni andranno avanti anche martedì, mercoledì e giovedì della prossima settimana. Saranno circa una ventina, già calendarizzate in modo da concludere questa fase dei lavori e andare poi in aula entro fine luglio, come previsto.