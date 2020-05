Leo Varadkar e l’amato Matthew a petto nudo nel parco, polemiche sul distanziamento sociale

41 anni, Leo Varadkar è ancora oggi il leader del Fine Gael e soprattutto il Taoiseach della Repubblica d’Irlanda, anche dopo aver perso le ultime elezioni. A causa della mancata maggioranza, Leo ha guidato il Paese anchr nel pieno della pandemia da coronavirus. Cinque le fasi decise dal Parlamento per contrastare il Covid-19, con le le persone ora autorizzate ad incontrarne altre due in un luogo pubblico a 5 km dalle loro case, senza però dimenticare il distanziamento sociale.

Ebbene nel fine settimana Varadkar è stato pizzicato insieme al fidanzato Matthew Barrett in un parco cittadino di Dublino, a petto nudo e insieme a due amici. Sui social, immancabili, sono fioccate le polemiche. Molti hanno infatti accusato Leo di aver infranto le restrizioni da lui stesso imposte, mentre molti altri lo hanno difeso. Alcuni utenti social hanno sottolineato come poiché Varadkar e Barrett vivono insieme, non sono tenuto a tenersi a distanza gli uni dagli altri. Tuttavia, alcuni hanno criticato Varadkar, sostenendo che lui e i suoi amici avrebbero fatto un picnic solo una settimana dopo che il suo stesso Governo aveva sconsigliato agli irlandesi di farlo.

Per cercare di silenziare qualsiasi tipo di polemica, il portavoce di Varadkar ha dichiarato all’Irish Independent che lui e il suo partner sono attualmente ospiti dello Steward’s Lodge, il che significa che il parco da loro visitato rientrava perfettamente nei 5 km di distanza massima imposti dal governo. Varadkar è uno dei tre capi di stato apertamente gay al mondo. L’Irlanda ha tenuto le sue ultime elezioni generali a febbraio, con il Fine Gael di Varadkar arrivato terzo. Ma ad oggi i tre maggiori partiti non sono stati in grado di formare un governo, il che significa che il Fine Gael di Varadkar continua a tenere le redini del governo.