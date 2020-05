Replica a Libero: NON è vero che la comunità LGBT+ è contraria alla regolarizzazione dei migranti

Ieri Fabrizio Marrazzo, portavoce Gay Center, ha diffuso un discutibile e per noi non condivisibile comunicato stampa in cui ha espresso il proprio disappunto nei confronti della possibile sanatoria nei confronti dei migranti, che a suo dire equiparerebbe “le vittime con i carnefici, gli sfruttati con i caporali”, alimentando “il traffico degli scafisti che stanno pubblicizzando l’Italia come terra dai facili permessi, causando cosi altre vittime nel mediterraneo“. Marazzo, ovviamente libero di esternare una propria opinione, si è indirettamente proclamato portavoce della “comunità italiana di migranti lesbiche, gay, bisex e trans”, che avrebbero raccontato al Gay Center come “molti sfruttatori proveranno a farsi regolarizzare e dei video di invito a venire in Italia che gli scafisti stanno facendo girare con la scusa della Sanatoria“.

Questo comunicato stampa, che noi abbiamo volutamente evitato di condividere e riportare, è stato però quest’oggi cavalcato da un articolo di Libero, a firma Antonio Rapisarda, intitolato “Gli immigrati gay contro la sinistra. Gli stranieri omosessuali avvertono, i permessi facili sono un regalo a schiavisti e sfruttatori“. Anche solo così, un titolo comico nella sua assurdità. Come se tutti gli immigrati LGBT d’Italia fossero stati contattati dal giornalista, o dal Gay Center sopra riportato. Ebbene passate poche ore è arrivata la replica da parte di decine di associazioni LGBT italiane, che hanno duramente risposto al quotidiano in questione, sottolineando ancora una volta come nessuno possa farsi e/o essere considerato portavoce di un’intera comunità.

No, non è vero che la comunità LGBT+ è contraria alla regolarizzazione delle persone migranti.

Non è vero per tante ragioni.

Le comunità LGBT+ sono realtà complesse, non riducibili ad un unico portavoce che le rappresenta tutte.

Nessuno quindi può parlare a nome di tutt* noi.

Ogni comunità, ogni organizzazione ha gli strumenti per rappresentarsi da sé e bisogna dare e pretendere rispetto per la nostra autodeterminazione politica.

Siamo associazioni impegnate da decenni nella lotta alle discriminazioni e per un Paese più equo e giusto.

Siamo persone LGBT+, migranti e non, che lottano ogni giorno perché nessun* venga lasciat* indietro, perché nessun* sia invisibile, perché la collettività si faccia carico di tutt*.

Da anni le persone migranti, i loro diritti e le loro legittime istanze di cittadinanza, sono al centro del nostro impegno politico.

Non riconosciamo nella formale appartenenza ad una comunità nazionale un elemento che possa giustificare disparità di trattamento.

Questa è la nostra posizione.

Possiamo criticare le scelte di regolarizzazione delle persone migranti perché motivate da una contingenza produttiva e non dalla convinzione che ogni persona meriti pari diritti e dignità in ogni circostanza, semmai.

A prescindere dalla ragione che vi è alla base, però, riteniamo che ogni provvedimento che metta al centro le persone e le libera dall’invisibilità dello sfruttamento sia necessario e da approvare senza tentennamenti.

La scusa di negare i diritti alle persone migranti perché questo favorirebbe i trafficanti è sbagliata e inaccettabile politicamente. È la stessa logica che sostiene i vergognosi ostacoli ai salvataggi in mare.

Noi pensiamo che i diritti e la dignità delle persone vengano prima di tutto.

Noi chiediamo che questi diritti e questa dignità vengano tutelati perché attributi inalienabili degli esseri umani.

Noi abbiamo una voce e sappiamo usarla. Lo abbiamo dimostrato nella nostra storia e continueremo a farlo finché ne avremo le forze.

Non abbiamo bisogno di qualcuno che parli al posto nostro.

A seguire tutte le associazioni che fino a questo momento hanno condiviso e sottoscritto il documento, che anche noi di Gay.it condividiamo appieno.