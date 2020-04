Libero vs. Pechino Express: “Il gay può insultare le donne”

“Trattasi di frivolezze, d’accordo, in un momento in cui siamo funestati da ben altri problemi”, precisa Veneziani. “E trattasi probabilmente di un gioco delle parti, di una rappresentazione tv funzionale allo share. Ma ciò che inquieta, al di là della querelle personale, è il messaggio culturale che passa. Ossia: la donna può essere insultata, sbeffeggiata impunemente, se a dirle improperi è un gay, senza che nessuno evochi il rischio di una “woman-fobia”.

È tutto talmente surreale, nel suo contenuto, che parrebbe un articolo scritto per il 1 aprile, se non fosse stato pubblicato in edicola il 9. “Se viceversa ad aggredirla verbalmente è un etero, subito si grida al sessismo e l’insultatore viene immediatamente espulso dal gioco e sottoposto alla riprovazione generale (vedasi quanto accaduto a Salvo al Grande Fratello, cacciato dal programma per frasi machiste e violente)”, continua Veneziani, senza andare a sottolineare quanto detto da Salvo al Gf Vip (“Se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ’sto culettino… Quella si merita due schiaffi, è proprio da maciullarla… “), che nulla ha a che vedere con il ‘gioco delle parti’ tra Miccio e Carolina, da anni a stretto contatto sul posto di lavoro.

La stessa Carolina, nel corso delle tante tappe portate a termine, ha spesso reagito prontamente alle grida del battagliero Enzo, senza che nessuno gridasse mai alla discriminazione o tantomeno all’omofobia, ovviamente. Lui è il capo isterico, lei la paziente assistente. L’orientamento sessuale non c’entra niente, all’interno di questa dinamica da reality game. Bisogna saper contestualizzare, nella vita di tutti i giorni, e qui si parla di un game-show televisivo, registrato, montato, girato mesi or sono in Oriente, sempre a mille all’ora e in condizioni estreme.