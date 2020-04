Lil Nas X, “ero sicuro che sarei morto senza mai fare coming out”

Fatta la storia dei Grammy in quanto primo cantante di colore e gay dichiarato a trionfare, Lil Nas X si appresta a festeggiare i 21 anni, il prossimo 9 aprile, dopo aver conquistato il record per il maggior numero di settimane in vetta alla classifica (19) con il suo singolo d’esordio, Old Town Road.

Lil Nas X ha fatto coming out la scorsa estate, quando Old Town Road non aveva ancora conquistato l’incredibile primato, e ora ha confessato al The Guardian che mai, fino a quel momento, aveva pensato che avrebbe trovato il coraggio di dichiararsi. Tutto questo a causa dell’omofobia che alcuni suoi compagni del liceo hanno dovuto subire, subito dopo aver dichiarato la propria omosessualità.

La verità è che avevo programmato di morire con quel segreto. Ma tutto è cambiato quando sono diventato Lil Nas X. Voglio rappresentare al 100% la comunità LGBT. Non voglio incoraggiarli a fare qualcosa che non vogliono fare al 100%. Soprattutto nelle scuole medie o superiori. Perché è semplicemente super difficile. È più facile per me, sono famoso. Non dipendo da nessuno. Non c’è nessuno che mi caccerà fuori di casa, nessuno inizierà a trattarmi di merda.

Nas ha poi rivelando che pur avendo fatto coming out anche in famiglia, non ha ancora mai affrontato la propria vita privata con i suoi genitori. Per quello, ovviamente, ci sarà tempo, ma Lil è uffiicialmente single.