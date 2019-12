LILA Report 2019: la situazione su HIV e AIDS in Italia

LILA ha diffuso il rapporto annuale sui servizi di helpline e di testing (dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019) che offrono alla popolazione italiana (e non solo). Nel 2019, in tutto hanno effettuato più di 10.000 colloqui, mentre “Lilachat”, il nostro forum di discussione tra persone con HIV, ha raccolto 17.000 discussioni riguardante il virus (dal 30 ottobre 2018 al 1 novembre 2019). Arrivato alla sua terza edizione, il LILA Report 2019 ha anche intervistato un migliaio di ragazzi e ragazze nelle scuole e università di Milano e Cagliari (scolastico/accademico 2018-2019), per conoscere il loro stile di vita di fronte ai rapporti sessuali.

I dati anonimi possono essere presi ad esempio, in quanto il report:

punta a fornire un quadro significativo delle necessità e dei problemi legati alla prevenzione, al sesso sicuro, al test e, infine, al vivere con l’HIV.

Punto interessante e utile di LILA è il modo in cui i dati vengono raccolti. “Le modalità relazionali con cui operano le équipe LILA, la certezza dell’anonimato, il contesto ‘non direttivo’ della relazione d’aiuto” sono fattori che contribuiscono a fornire un ambiente sicuro a chi ha bisogno di fare domande e avere risposte concrete e professionali. Procedendo in questo modo, infatti, chiunque può porre i suoi dubbi senza il timore di essere giudicati, e dare sfogo alle loro preoccupazioni.

LILA Report 2019: chi viene a cercare aiuto e cosa chiedono?

I colloqui di counselling telefonico, via mail o di persona sono stati 7.836. Parliamo di un’età compresa soprattutto tra i 30 e i 39 anni. L’83,5% sono uomini, le donne sono il 16% e le persone transgender lo 0,1%. Il 3% sono stranieri. Anche in numero molto basso, il 3,5% di chi richiede informazioni lo fa per un amico o un familiare, mentre la stragrande maggioranza (96,5%) chiede per sé stesso. Il 10,6% di questi sono sieropositivi.