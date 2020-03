Lori Alexander, per la blogger cristiana gli omosessuali sono peggio del Coronavirus

Stavolta è una fondamentalista cristiana, blogger affermata, a confrontare il Coronavirus con la comunità LGBT. Si chiama Lori Alexander, e ha un’interpretazione tutta sua su come affrontare la pandemia di Covid 19, spendendo due parole anche per su aborto, cambio di genere e persone omosessuali.

Non è certo nuova a queste affermazioni, la blogger Lori Alexander. Sposando alla perfezione la filosofia patriarcale, ha scritto un libro in passato in cui spiegava come una donna dovrebbe essere ubbidiente e sottostare all’uomo, rimanendo a casa per cucinare e crescere i figli, mentre il maschio Alpha è a lavoro. Ma a questo, nelle ultime settimane ha voluto dire la sua anche sul Coronavirus.

La blogger cristiana Lori Alexander: pandemia contro i mali del mondo

La pandemia, secondo Lori ALexander, sarebbe il rimedio di Dio verso i mali del mondo, e che lo stesso Signore potrebbe “utilizzare” il virus per sempre, sfornando tutte le sue (inesistenti) conoscenze in campo medico.

Ma ecco che arriva alla causa del Covid 19:

Molte delle cose che accadono nella nostra cultura (aborto, bambini che hanno il permesso di cambiare genere, pornografia, traffico di minori e così via) sono più distruttive per la nostra cultura di questo virus o del crollo della borsa.

Quindi, se una persona pensa al suicidio per vivere in un corpo nel quale si riconosce è un male del mondo, più grave della pandemia. Questa la teoria di Lori Alexander.