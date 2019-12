Mario Adinolfi senza vergogna: “L’Omofobia è inventata, spacciano numeri, casi e fatti che non esistono”

La violenza omofoba che ogni giorno colpisce decine di persone LGBT da nord a sud, sarebbe quindi pura ‘fantasia’. Come se non bastassero le denunce pubbliche, i reperti medici, le immagini video e fotografiche, le interviste, gli interventi della polizia. Non contento, Adinolfi ha puntato il dito persino contro il pestaggio avvenuto a Milano, nel weekend, che ha coinvolto un ragazzo gay, circondato, insultato e aggredito da 10 persone.

“Il Corriere della Sera dedica una pagina intera della sua edizione nazionale al caso di una fantomatica “aggressione omofoba” in centro a Milano“, scrive Adinolfi. “La vittima camminava sabato notte in coppia con il suo compagno, poi il branco “omofobo” composto da una decina di extracomunitari l’ha attorniato e ferito nell’unico caso di aggressione omofoba selettiva della storia: al compagno, gay come lui, neanche un graffio. Poi vai sulle pagine di cronaca milanese dello stesso Corriere della Sera e scopri la denuncia di un’aggressione, sempre in centro a Milano la stessa notte, di una decina di extracomunitari al designer Massimo Nocerino per rapinarlo del cellulare. Nocerino è etero e non merita il paginone nazionale. Ecco come funziona la lobby“. “I casi sono identici. Sono due rapine, fatte la stessa notte, con la stessa tecnica. L’omofobia è inventata dal Gay Center che ha trasmesso la notizia ai giornali. Che gestisce la Gay Help Line, che senza casi di omofobia come fa a giustificare i fiumi di denaro che drena di fondi pubblici?”.