Coronavirus, store per feticisti del medical contattato dal Servizio sanitario inglese: “Avete camici?”

Il Coronavirus ha travolto il mondo, mettendo a dura prova tutte le realtà sanitarie del Globo. Se in Italia è caccia alle mascherine e a New York gli infermieri sono costretti a proteggersi con le buste della spazzatura, anche in Inghilterra è carenza assoluta di attrazzature basilari per affrontare la pandemia.

MedFetUK, store on line di Manchester specializzato in accessori medici per feticisti, ha infatti svelato su Twitter di aver ricevuto contatti diretti dal Servizio sanitario nazionale inglese, la scorsa settimana, che chiedeva forniture essenziali per proteggere infermieri e medici al lavoro per contenere il contagio. A loro, solitamente cliccati da innamorati dei giochi di ruolo sessuali.

Non ne avevamo molti, perché non disponiamo di grandi scorte, ma erano disperati, quindi li abbiamo inviati gratuitamente.

Un tweet che è presto diventato virale, anche perché la polemica sulla mancata preparazione inglese alla pandemia va avanti da giorni, soprattutto dopo gli ineziali sberleffi di Boris Johnson, premier poi risultato positivo. Non a caso dal MedFetUK hanno picchiato durissimo contro l’esecutivo.

Quando vedete qualcuno del governo dire che il SSN sta ottenendo ciò di cui ha bisogno, questa è una BUGIA. Quando noi, una piccola azienda creata per servire una piccola parte della comunità kink, ci ritroviamo a essere contattati in qualità di fornitori ultimi dal nostro Servizio sanitario nazionale in un momento di crisi, qualcosa di seriamente sbagliato è accaduto. In effetti, è scandaloso. Questo è il risultato di un decennio di finanziamenti insufficienti e tagli cronici che hanno lasciato il SSN a malapena in grado di lavorare in circostanze normali, tanto meno di fronte ad una pandemia globale.