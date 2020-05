Il premier Conte nella giornata contro l’omotransfobia: appello al Parlamento per l’approvazione di una legge

Anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scritto un post sulla sua pagina Facebook dedicato alla giornata mondiale contro l’omotransfobia.

Nel suo messaggio, oltre a sottolineare che le discriminazioni non possono essere accettate, in particolare da chi rappresenta le istituzioni, ha anche lanciato un appello affinché il Parlamento approvi una legge contro le discriminazioni da orientamento sessuale.

La Giornata internazionale contro l’omofobia non è una semplice ricorrenza, un’occasione celebrativa. Deve essere anche un momento di riflessione per tutti e, in particolare, per chi riveste ruoli istituzionali ad attivarsi per favorire l’inclusione e il rispetto delle persone.

Come ha ricordato oggi il Presidente Mattarella le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale ledono i diritti umani necessari a un pieno sviluppo della personalità umana. Queste discriminazioni sono contrarie alla Costituzione perché calpestano il valore fondamentale della dignità della persona e il principio di uguaglianza e si alimentano di pregiudizi che celano arretratezza culturale.

Per questo il mio invito a tutte le forze politiche perché possano convergere su una legge contro l’omofobia che punti anche a una robusta azione di formazione culturale: la violenza è un problema culturale e una responsabilità sociale.