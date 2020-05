Messina Pride 2020 annullato: “Solidali con chi ha sofferto la pandemia”

Dopo il Milano Pride, ieri posticipato al 2021 e di fatto diventato ‘evento web’ in concomitanza del Global Pride di fine giugno, anche Messina ha perso il suo Pride. Gli organizzatori hanno infatti annunciato la cancellazione dello Strettopride causa Coronavirus.

La decisione deriva dalla volontà di essere solidali con la popolazione mondiale per le gravi sofferenze causate dall’epidemia. Il coordinamento vuole quindi mostrare vicinanza a coloro che hanno patito un lutto.

Il Pride si sarebbe dovuto tenere a Messina il 6 giugno, dando il via all’Onda Pride siciliana. “L’impegno profuso, che trova la sua origine simbolica nei Moti di Stonewall del 1969, non sarà vano nonostante l’impossibilità fisica di riunirci“, fanno sapere gli organizzatori. “Lo Strettopride ringrazia quindi il Consiglio Comunale per aver aderito al Pride e la Città Metropolitana, che ha accordato il suo patrocinio, insieme a tutti gli sponsors che, rispondendo alla chiamata di quest’anno, hanno deciso di versare dei contributi, che saranno conservati per l’anno futuro. Nel frattempo, non intende fermarsi, ma proseguire nella sua lotta per il riconoscimento delle differenze: per questa ragione sta ampliando il proprio sito web, per offrire agli utenti una chat di supporto emotivo assolutamente anonima, ma in caso di bisogno rimane comunque attivo il contatto attraverso le pagine Instagram e Facebook“.