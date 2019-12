Messina, parla il ragazzo vittima di omofobia sul bus: “Ho reagito e replicato, io la testa non la abbasso”

Ha fatto clamore quanto avvenuto a Messina giorni fa, quando una coppia di ragazzi gay è stata verbalmente aggredita sul bus, con insulti omofobi che non hanno smosso gli altri presenti, se non due ragazze che hanno preso le loro difese, consigliando ad entrambi di scendere.

LetteraEmme ha rintracciato e intervistato uno dei due giovani protagonisti, Titta, 23 anni, che ha ricostruito quanto avvenuto: «Quando siamo saliti sul mezzo, un gruppo di ragazzi fra i 16 e i 20 anni ha iniziato a ridere. Poi ci hanno insultato, tirandoci anche delle carte addosso». La situazione precipita quando un cinquantenne, appena salito a bordo, li aggredisce in modo ancor più violento: «Uscite fuori, vi devono ammazzare tutti, fro*i». «Bastardi, qui non ne vogliamo fro*i». Ma Titta, con forza e coraggio, non si è limitato ad ascoltare, in silenzio, reagendo alla gratuita omofobia altrui.