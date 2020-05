34enne muore a causa del Covid-19, il bellissimo tributo del fidanzato

Mick Gallagher (a destra) era da poco andato a vivere con il suo ragazzo John (a sinistra), in Scozia. 34 anni, Mick lavorava come assistente sanitario per un’agenzia principalmente interna alle case di cura, vicino a Glasgow, e stava studiando per diventare infermiere, come riportato da Channel 4. Aveva un lieve asma ma non aveva paura nell’andare ogni giorno a lavorare nel bel mezzo di una pandemia. Poi il 9 aprile, purtroppo, Mick è morto con il Covid-19, diventando così uno dei dei più giovani operatori sanitari del Regno Unito a non farcela durante la crisi del coronavirus. Il fidanzato ha voluto celebrarlo dalle frequenze di Channel 4:

Era sempre felice, rideva continuamente, scherzava. Era molto altruista, che si trattasse degli amici, di me, di sua madre. Era Mick, gli piaceva solo prendersi cura delle persone … Era lui a prendersi cura delle mamme e dei papà altrui, quando non sono più in grado di prendersi cura di se stessi. Era lui a assicurarsi che fossero a loro agio, che fossero ben nutriti. È stato lui a assicurarsi che alla fine fossero dignitosi.

Mick si è ammalato pochi giorni prima della sua morte, ma era sicuro di potercela fare, che stesse guarendo.

Il giorno della sua morte non avresti mai pensato che fosse malato. Avresti solo pensato che fosse stanco. Era in piedi, si sentiva bene.

Ma quando Mick si è fatto il bagno, la situazione è precipitata. È morto in meno di mezz’ora, ricorda John, in lacrime. “Le sue ultime parole sono state che aveva paura, anche io ero spaventato ma ero lì per lui. E poi mi ha detto che mi amava e io l’ho detto a lui, che lo amavo e che avremmo superato anche questo”.