I migliori videogiochi LGBTQI+ del decennio 2010-2019

Nel videogioco narrativo e steampunk Fallen London (2009) di Failbetter (potete giocarlo gratuitamente sul vostro browser) era possibile creare un personaggio senza esplicitare il suo genere, ma questa possibilità era trattata più che altro in modo scherzoso, e Failbetter ha iniziato a curarsi seriamente della faccenda soprattutto a partire dal videogioco di ruolo esplorativo e survival Sunless Sea (2015), ambientato nello stesso universo narrativo di Fallen London. Sunless Sea non chiede a chi gioca il suo genere, ma solo il modo in cui preferisce che gli sia rivolta parola, offrendo molte opzioni che non sono legate a un genere specifico (in seguito, Failbetter ha modificato anche la creazione del personaggio di Fallen London). Il successivo Sunless Skies (2019) continua il percorso iniziato con Sunless Sea, e come Fallen London e Sunless Sea include molti personaggi di colore o parte della comunità LGBTQ trattati in modo rispettoso e con una caratterizzazione non ridotta solo al loro orientamento sessuale o alla loro identità di genere. Sunless Skies è al momento disponibile per PC, Mac e Linux e arriverà nel 2020 su console PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Twine (a partire dal 2009)

Twine non è un videogioco ma uno strumento opensource (quindi, tra le altre cose, gratuito) che permette di creare avventure testuali a bivi, racconti in cui chi gioca può compiere scelte e avanzare nella narrazione cliccando su bottoni e parti di testo. A partire dal 2012 circa, Twine ha innescato una delle più importanti rivoluzioni nel mondo del videogioco grazie alla sua approcciabilità e alla facilità di diffusione delle opere realizzate al suo interno (sono semplici file html, cioè pagine internet che possono essere messe online e aperte e giocate su qualsiasi browser). Persone che non avrebbero mai potuto realizzare videogiochi in quanto prive dell’educazione informatica necessaria, magari perché parte di minoranze o di categorie normalmente escluse da questo mondo, hanno trovato in Twine (e in altri simili strumenti di sviluppo) un nuovo mezzo espressivo. Non è un caso che le voci più importanti del mondo di Twine siano state quelle di persone transgenere (spesso, di ragazze transgenere) e, in generale, della comunità LGBTQ. Twine è diventato il punto di partenza di molte carriere e uno dei primi modi in cui il mondo LGBTQ ha potuto smettere di essere raccontato per iniziare invece a raccontarsi. Un’ottima introduzione a Twine e alle sue storie è Videogames for Humans curato da merritt k, parte proprio di questa rivoluzione, e il recente racconto Blood Pact di Ana Valens è, pur essendo completamente lineare, un omaggio all’epoca d’oro e queer di Twine (ed è appunto realizzato anch’esso in Twine). Di Twine è ora disponibile la versione 2, che gira direttamente sul vostro browser senza bisogno di download.

Dys4ia (2012)