Partecipante al Winter Party di Miami mostra i segni del Coronavirus sul suo corpo

Quando Mike Schultz ha partecipato al Winter Party di Miami, nel marzo scorso, non poteva immaginare quali sarebbero state le conseguenze. Al Festival LGBT parteciparono circa 10.000 persone, con 3 morti certificati da Covid-19 nelle settimane successive e non si sa quanti contagiati. Tra questi anche Mike, che su Instagram ha voluto raccontare gli effetti del Coronavirus sul proprio corpo.

“Volevo mostrare a tutti cosa significhi essere gravemente sedato per 6 settimane, intubato a un respiratore“, ha scritto su Instagram Schultz, mostrando gli scioccanti risultati sul proprio fisico. “Tra le altre cose, il Covid-19 ha ridotto la mia capacità polmonare a causa della polmonite. Per 8 settimane sono stato lontano dalla famiglia e dagli amici. Ogni giorno ho lavorato per aumentare la mia capacità polmonare“.

Schultz è stato ricoverato in ospedale per settimane, attaccato ad un respiratore. Infermiere di San Francisco, Mike non aveva mai partecipato al Winter Party di Miami. Tornato a Boston con il suo ragazzo è stato poi ricoverato in ospedale, nel New England. Ora è stato dimesso dall’ospedale, con diversi kg in meno ma felice di poter riabbracciare il fidanzato.