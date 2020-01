Milano gay friendly 2020: ecco le serate e i locali LGBT da non perdere

, un binomio indissolubile in quella che è sicuramente la

La rendono tale l’offerta di locali, la visibilità e la numerosità della comunità LGBTQ+.

Il pride di Milano è una festa per l’intera città, istituzioni comprese, ma la metropoli lombarda è veramente “gay” tutto l’anno, con un intero quartiere, Porta Venezia, consacrato a gay district. Ed è proprio da qui che iniziamo la nostra guida gay di Milano 2019.

Bar Gay Friendly a Milano

Quasi ogni locale, bar o ristorante a Milano può essere definito “friendly”, ma alcuni sono i luoghi d’incontro preferiti e immancabili per persone LGBTQ+.

Iniziamo, appunto da Porta Venezia, e più precisamente da via Lecco, che, specie nella bella stagione, grazie a 3 o 4 locali storici, si presenta come una vera a propria piazza LGBTQ.

Leccomilano (cocktail bar con djset), gestito da Paolo Sassi, ormai un’istituzione in città, è in via Lecco 5 . Da qui inizia (quasi) ogni serata gay a Milano.

Un aperitivo abbondante e ottimo in stile siciliano, che permette praticamente di cenare, abbinato ad ottimi cocktail fruttati. La sera, specie nel week end, si trasforma in piccolo discopub con karaone e musica.

Il locale storico che ha di fatto inaugurato la scena dei bar “gay” di Milano, a pochi metri dal Lecco, altra tappa immancabile e informale.

Nello stesso lato ovest di Corso Buenos Aires segnaliamo anche:

Rainbow Cafè , sempre vicinissimo a via Lecco, è un locale etnico e cocktail bar, in via Tadino 6.

Attraversando Corso Buenos Aires invece:

Blanco: Locale storico, tranquillo dallo stile ibizenco, pubblico misto ma assolutamente friendly e informale, con moltissimi creativi e personaggi pittoreschi. Ottimo e abbondante aperitivo e cocktail e vini, oltre a vendita sigarette e un dehors che specie nella bella stagione è preso d’assalto, in particolare durante la settimana. E’ aperto dalla colazione all’aperitivo, after dinner, cocktail. Si trova in via Giovanni Battista Morgagni 2, poco lontano dagli uffici di Dolce & Gabbana.

Da qui un passaggio in Via Melzo, altra strada “storica” per i locali gay, grazie allo storico Lelephant, purtroppo chiuso un paio di anni fa.La zona è divenuta sicuramente più chic, ma i locali friendly la fanno ancora da padrone. Segnaliamo in particolare:

Love , bar trash

, bar trash Appel , bar hipster chic con ottima cucina

, bar hipster chic con ottima cucina Botanical Club , una catena di cocktail bar veramente eleganti e tra i migliori di Milano.

, una catena di cocktail bar veramente eleganti e tra i migliori di Milano. Turnè, bar universitario dal ricchissimo aperitivo e molto economico, non gay ma sicuramente friendly

Al termine di Corso Buenos Aires si trova quella vasta area denominata No.Lo (North Of Loreto), una zona multietnica ed emergente nella geografica del divertimento cittadino, da visitare perché da qui arrivano le maggiori novità.