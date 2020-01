Milano, è nato l’Help Center Antidiscriminazioni per chi è vittima di omotransfobia

“La Casa dei Diritti – ha sottolineato l’assessore alle Politiche sociali Gabriele Rabaiotti – è nata con l’obiettivo di rappresentare un polo unico per l’affermazione dei diritti di tutti, ma anche per la difesa di quelli che ogni giorno vengono violati. Ecco perché l’Help center si trova in via De Amicis, in una città che ha scelto di stare dalla parte di chi viene discriminato ed escluso. Non possiamo limitarci a dichiarazioni o prese di posizione simboliche, abbiamo bisogno, anche e soprattutto, di azioni concrete che possono aiutare i cittadini a non sentirsi soli in questa battaglia di civiltà“. Sempre LaRepubblica riporta anche le parole di Mauro Grimoldi, Presidente della Casa dei Diritti.

L’Help center si basa su due principi di fondo. Il primo, la capacità di adattarci alle forme di comunicazione che usano i più giovani per dirsi ciò che di più delicato e più difficile gli succede, usando chat, e-mail e numero verde, che rendono la comunicazione con i volontari immediata e fluida. Seconda novità, per la prima volta l’help center non si ferma alla risposta, pure fondamentale, dei volontari, ma ha alle spalle un Comune attivo contro le discriminazioni e un supporto professionale dedicato sia legale sia psicologico.

“Le richieste di aiuto saranno gestite nel primo contatto da un gruppo di volontari coordinati dall’Associazione Lo Sbuffo, che offriranno ai cittadini informazioni e orientamento, indirizzandoli verso un supporto professionale gratuito da parte di un team di psicologi – a disposizione per colloqui e consulenze individuali – o di un team di avvocati per pareri legali”, si legge sul sito ufficiale dell’Help Center, che nasce dal lavoro dell’Associazione amici della Casa dei Diritti e delle associazioni Telemaco, Agedo, Associazione energie sociali Jesurum, Pons, Accademia di formazione in arti e prassi psicologiche, Lo Sbuffo, Vox, Soccorso Rosa.