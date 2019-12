Molotov contro i produttori de “La prima tentazione di Cristo” con Gesù gay

In Brasile la polemica contro il film “La prima tentazione di Cristo“, che raffigura un Gesù omosessuale, non si placa. E arriva anche alla violenza. E’ quanto successo al collettivo satirico di artisti brasiliani, “Portas dos Fundos“, il 24 dicembre. I creatori del film sono stati presi di mira da un vero e proprio attacco. Infatti, il gruppo è stato colpito da una molotov, che fortunatamente non ha creato danni o feriti.

Precedentemente, un deputato brasiliano voleva che i rappresentanti di Netflix andassero in Parlamento a parlare della contestata pellicola, ed era nata anche una petizione a cui avevano aderito migliaia di persone per richiedere la cancellazione del film da Netflix. Ma se una petizione e le varie critiche ricevute si potrebbero considerare azioni “normali”, arrivare a un attacco con delle molotov contro delle persone fa capre quanto può essere preoccupante la situazione.

Il messaggio del collettivo dopo l’attacco molotov

La notizia dell’attacco è stato diffuso dello stesso gruppo “Portas dos Fundos”, tramite il loro profilo Twitter.

Una delle guardie di sicurezza è riuscita a controllare il principio del fuoco e non è rimasta ferita anche se l’azione ha messo in pericolo diverse vite innocenti in strada.

Condannando qualsiasi atto di violenza, hanno poi scritto di aver messo a disposizione delle autorità:

Le riprese della telecamera di sicurezza e si aspetta che i responsabili degli attacchi vengano individuati e puniti.

Non intendono fare marcia indietro, così come la piattaforma di streaming. Nonostante ciò, sono preoccupati per la loro sicurezza, in un Paese dove anche la politica ha duramente condannato il film (ma non e violenze). Concludono il loro post con un messaggio: