Porta Venezia: regole certe per i locali del Rainbow District

Quello che succede fuori dai locali del resto avviene anche fuori dalle chiese o altre situazioni.

Come potrebbe essere migliorata la situazione?

Facendo chiarezza, e vietare l’asporto dopo una certa ora va in questa direzione. E’ un concetto troppo ambiguo, in teoria la gente dovrebbe comprare nel locale e poi andare a consumare a casa, ma noi come facciamo a controllare? li seguiamo? è ovvio che poi la gente beve per la strada. Anche se nelle foto che girano sui social si vede che pochi in realtà hanno un bicchiere: se dopo mesi di lockdown la gente ha voglia di incontrarsi non può essere certo colpa dei locali.

Secondo noi bisognerebbe lavorare solo su prenotazioni, con slot prestabiliti di 45′ o un’ora, dopodichè liberare il tavolo per il turno successivo, magari pedonalizzando e allargando i plateatici. In questo modo forse potremmo anche stare a galla, e mantenere i posti di lavoro.

Quindi non aprirete?

No, sia noi che il Mono abbiamo deciso di non aprire per ora, anche per non offrire sponde ad accuse che potrebbero dipingerci come “untori” o “causa di degrado” o “speculatori” e riverberarsi sul quartiere LGBT di Milano come è il Rainbow District, un’esperienza importante e in un certo senso rappresentativa.