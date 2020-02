Nel nuovo Spiderman 3 arriverà un personaggio gay

Bisognerà attendere l’estate del 2021, ma sembra che anche in Spiderman 3 comparirà un personaggio gay. Le voci hanno già individuato chi potrebbe essere, ma di confermato è solo la volontà della Marvel di aprire all’inclusione, come d’altronde ha già fatto in altri film. Secondo la rivista We Got This Covered, la produzione avrebbe individuato il personaggio di Flash Thompson come omosessuale. Questo è stato interpretato da Tony Revolori sia in Homecoming sia in Far From Home. In entrambi i due film della saga di Spiderman, è l’antagonista del protagonista, Peter Parker.

Naturalmente, per il momento è ancora tutto in forse, e non si sa se il regista o direttamente la Marvel Studios rilascerà qualche informazione in merito alla comparsa di un supereroe o super cattivo apertamente LGBT. Ci sono però alcuni dubbi sul fatto che Flash Thompson sia il prescelto, dato che nella saga a fumetti era stato impegnato prima con Liz Allan e poi con Gatta Nera. Certo, però, il film è tutta un’altra storia, e non è obbligatorio che sia rispettato l’orientamento sessuale dei personaggi.

Tanto mistero intorno a Spiderman 3

Si sa pochissimo del nuovo Spiderman, per il quale si dovrà aspettare ancora un anno e mezzo circa. Le uniche due cos sicure, è che il regista sarà di nuovo Jon Watts, e che alcune parti verranno girato in Islanda (e questo porta a pensare che farà la sua comparsa Kraven il Cacciatore, apparso solo nella saga a fumetti).