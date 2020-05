New York, party gay privato ai tempi del Covid-19 e scoppia la polemica – video

Per chi l’avesse ancora dimenticato, a 3 giorni dal via della Fase 2 siamo ancora nel pieno di una pandemia. I party privati in casa, che siano organizzati da ragazzi eterosessuali o LGBT, sono semplicemente vietati. Ci sarà tempo e modo di rifarsi, a Coronavirus archiviato.

People are fucking dying left and right and the gays are having full on house parties on a Monday night in NYC. JAIL pic.twitter.com/6f8Q2YzAJf

Imagine not only having the gall to throw an after hours circuit party at your apartment on a Monday night during quarantine but also to play music that is *this* bad…and also document it on social media. Whew, these MINDS!!! pic.twitter.com/JBKO9fGqmq

— N. Closet (@appelbomb) May 5, 2020