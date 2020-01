Nikkie de Jager, influencer beauty, fa coming out: ‘sono una donna trans’

“I’m coming out“. Questo il titolo dell’ultimo video di Nikkie de Jager, conosciuta su YouTube come Nikkie Tutorials, icona internazionale del mondo del beauty che vanta ben 13 milioni di fan sulla piattaforma. Nel giro di 14 ore, il video ha totalizzato 14.327.800 visualizzazioni e oltre 200.000 commenti. Nel giro di 17 minuti, Nikkie de Jager dice di essere una donna transessuale, spiegando di essere nata in un corpo che non riconosceva. Il coming out con i suoi fan è stato come liberarsi da un gran peso, spiega, raccontando quando è difficile per una persona transgender mantenere un segreto di un tale portata.

Nikkie Tutorials ha voluto sfruttare la sua popolarità per dare il suo aiuto a tutte quelle persone che ancora non hanno fatto coming out, spronandole a uscire allo scoperto, mostrando il proprio disagio nel vivere in un corpo sbagliato, e a farsi aiutare.

La transizione di Nikkie de Jager e le prospettive per il futuro

Nikkie de Jager ha raccontato nel suo video come ha vissuto la sua infanzia, quando preferiva i giochi “da femmina”, quando voleva i capelli lunghi e di come si sentiva più a suo agio nell’indossare abiti femminili.

A differenza di troppe storie che abbiamo raccontato, Nikkie ha avuto il supporto di mamma e a scuola delle maestre, che l’hanno aiutata a vivere liberamente la propria sessualità. Dai sette anni, ha iniziato a vestirsi con abiti femminili e ad essere chiamata con il nome scelto (Nikkie) e con i pronomi giusti. Non ha nemmeno mai nascosto la propria situazione, facendo coming out con le persone che più le stavano a cuore.